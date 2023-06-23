Работы проведут поэтапно. В этом году начнется реконструкция малой арены, сообщил Александр Авдеев. Проектно-сметная документация уже готова, сейчас она проходит госэкспертизу. На стадионе

Работы проведут поэтапно. В этом году начнется реконструкция малой арены, сообщил Александр Авдеев. Проектно-сметная документация уже готова, сейчас она проходит госэкспертизу. На стадионе планируется строительство западной, восточной и северной трибун с навесами и подтрибунными помещениями. “Торпедо” оборудуют современной пропускной системой с турникетами, а еще видеонаблюдением с функцией распознавания лиц. Заменят и мачты освещения. На стадионе