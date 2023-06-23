Во Владимире строители ответят за спиленный тополь.
Прокуратурой города Владимира установлено, что...
Во Владимире строители ответят за спиленный тополь.
Прокуратурой города Владимира установлено, что 11 апреля подрядчиком у строительной организации срублен тополь диаметром ствола более 40 см при производстве работ по прокладке сетей коммуникаций. Разрешения на это не было, сообщила пресс-служба облпрокуратуры
Прокуратурой Владимира в отношении виновного возбуждено производство по статье "нарушение муниципальных правил благоустройства".
Также решается вопрос о понуждении индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию за уничтоженное зелёное насаждение.
Фото: https://www.pxfuel.com