Во Владимире строители ответят за спиленный тополь. Прокуратурой города Владимира установлено, что...

Во Владимире строители ответят за спиленный тополь.Прокуратурой города Владимира установлено, что 11 апреля подрядчиком у строительной организации срублен тополь диаметром ствола более 40 см при производстве работ по прокладке сетей коммуникаций. Разрешения на это не было, сообщила пресс-служба облпрокуратурыПрокуратурой Владимира в отношении виновного возбуждено производство по статье "нарушение муниципальных правил благоустройства".Также решается вопрос о понуждении индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию за уничтоженное зелёное насаждение.Фото: https://www.pxfuel.com