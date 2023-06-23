Весной в учреждении произошло два ЧП.

Во Владимире суд обязал мэрию отремонтировать разрушающуюся школу №1. Об этом сообщил Октябрьский районный суд.Напомним, что весной в здании, которое является объектом культурного наследия, произошло два ЧП. Сначала кирпичи с фасада , а через несколько дней внутри частично . Следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность». А вокруг школы появилось ограждение.Проверки и обследования показали, что учреждению давно нужен ремонт. Однако до происшествия власти не предпринимали попыток остановить разрушение здания. Прокуратура обратилась в суд, который постановил найти деньги на реставрацию памятника архитектуры и обязал провести её в течение полугода после выделения средств.Добавим, что необходимая для разработки проекта реконструкции сумма уже предусмотрена в городском бюджете.