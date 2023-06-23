Внедорожник наехал на парня, когда тот переходил пешеходный переход, сообщили в ГИБДД. Происшествие случилось около четырех часов дня 23 июня. Парень переходил нерегулируемую зебру на улице

Внедорожник наехал на парня, когда тот переходил пешеходный переход, сообщили в ГИБДД. Происшествие случилось около четырех часов дня 23 июня. Парень переходил нерегулируемую зебру на улице Дзержинского, возле строительного ТЦ “Унистрой”. Подростка сбил водитель автомобиля Лэнд Ровер Дефендер. Прохожие кинулись помогать пострадавшему и немедленно вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали. Это все, что известно на данный момент,