Во Владимире завершается строительство нового здания для епархиального управления.
На его...
Во Владимире завершается строительство нового здания для епархиального управления.
На его территорию (это микрорайон Юрьевец) митрополит Владимирский и Суздальский Тихон пригласил главу администрации областного центра Дмитрия Наумова.
"По приглашению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона сегодня посетил место строительства и храм святителя Митрофана Воронежского", - сообщил мэр Владимира.
Напомним, что в начале июня в связи с 75-летним юбилеем владимирский митрополит награжден церковным орденом Серафима Саровского I степени. По достижении 75-летнего возраста все архипастыри РПЦ автоматически подают прошение об "уходе на покой", но когда именно это произойдет решают в Патриархии отдельно.
Фото и видео: пресс-служба администрации Владимира.