Во Владимире завершается строительство нового здания для епархиального управления. На его...

Во Владимире завершается строительство нового здания для епархиального управления.На его территорию (это микрорайон Юрьевец) митрополит Владимирский и Суздальский Тихон пригласил главу администрации областного центра Дмитрия Наумова."По приглашению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона сегодня посетил место строительства и храм святителя Митрофана Воронежского", - сообщил мэр Владимира.Напомним, что в начале июня в связи с 75-летним юбилеем владимирский митрополит награжден церковным орденом Серафима Саровского I степени. По достижении 75-летнего возраста все архипастыри РПЦ автоматически подают прошение об "уходе на покой", но когда именно это произойдет решают в Патриархии отдельно.Фото и видео: пресс-служба администрации Владимира.