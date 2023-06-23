Ожидается, что такие меры помогут избежать возможных нарушений при голосовании и подсчёте бюллетеней.

Во Владимирской области к выборам в ЗС сотни УИКов оборудуют видеонаблюдением с трансляцией изображения. Об этом рассказали в Избиркоме.Для организации голосования, которое пройдёт в регионе с 8 по 10 сентября, 327 помещений оборудуют видеокамерами. Они появятся на избирательных участках, на которых голосует более 1000 жителей, а также в помещениях 23 территориальных комиссий.Ожидается, что такие меры помогут избежать возможных нарушений при голосовании и подсчёте бюллетеней.Напомним, что осенью владимирцы выберут депутатов Законодательного Собрания.