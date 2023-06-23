Во Владимирской области обнаружен уникальный артефакт. Печать с княжеским знаком Юрия Долгорукого...

Во Владимирской области обнаружен уникальный артефакт.Печать с княжеским знаком Юрия Долгорукого обнаружена в Суздальском Ополье. Об уникальном артефакте рассказали в Институте археологии Российской Академии наук. Суздальская земля за более чем 20 лет исследований преподнесла учёным немало сенсационных находок.Свинцовая печать с изображением святого Георгия и княжеской тамги найдена во время раскопок одного из суздальских сельских поселений весной этого года. Святой Георгий на княжеской печати держит в правой руке копьё. Левой опирается на щит. На оборотной стороне- княжеский знак: двузубец прямоугольных очертаний. Диаметр круга, отлитого из свинца- около двух с половиной сантиметров. Изображения двузубцев и трезубцев помещали на монеты, печати, оружие. Науке они известны как "Знаки Рюриковичей". Юрий Долгорукий- великий князь Киевский и Ростово-суздальский. Его традиционно считают основателем Москвы. Отметим, что это уже шестая печать, найденная сотрудниками экспедиции Института археологии РАН на селищах Суздальского Ополья за все годы полевых работ.