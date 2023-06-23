Во Владимирской области оказали помощь семьям, прибывших из Белгорода. Семьи из Белгорода приняли...

Во Владимирской области оказали помощь семьям, прибывших из Белгорода.Семьи из Белгорода приняли и во Владимирской области. Люди нашли кров в Александровском районе. С ними встретились член Общественной Палаты Екатерина Меркурьева и уполномоченный по правам ребёнка Юлия Раснянская.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Это 2 семьи. В одной из которых пятеро детей, в другой- двое. И мама ждёт очередного пополнения. Поэтому мы посчитали важным оказать поддержку этим семьям и вообще, на мой взгляд, сегодня важна гражданская позиция каждого человека- помочь.Этот груз предназначен семьям, которые приехали из посёлка Красная Яруга Белгородской области - с конца прошлого года его обстреливают ВСУ. Люди решили временно перебраться в другой регион. Главное-сейчас обеспечить безопасность детей. Семьям отвезли подарки от Общественной Палаты и Уполномоченного по правам ребёнка. Продукты, предметы первой необходимости, настольные игры, а также детскую коляску.Екатерина Меркурьева, член Общественной Палаты Владимирской области:- Здесь на территории Владимирской области мы максимально стараемся обеспечить людям безопасность. Оказать помощь и содействие для обустройства на новом месте.