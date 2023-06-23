В порядок приведут 30 километров дорог во Владимире, Гусь-Хрустальном, Мстере, Муроме, Суздале и Юрьев-Польском.

Во Владимирской области отремонтируют дороги, ведущие к достопримечательностям и местам отдыха, сообщили в правительстве региона. В порядок приведут 30 километров дорог во Владимире, Гусь-Хрустальном, Мстере, Муроме, Суздале и Юрьев-Польском.Во Владимире завершен ремонт на Вокзальной и Добросельской улицах, а также Судогодском шоссе. По этим дорогам чаще всего проезжают туристы.Также работы запланированы на двух мостах. В частности, к 1000-летию Суздаля отремонтируют мост через реку Мжара.