Во Владимирской области подсчитывают ущерб от атаки непарного шелкопряда. Непарный шелкопряд...

Во Владимирской области подсчитывают ущерб от атаки непарного шелкопряда.Непарный шелкопряд атаковал область. Самая сложная ситуация- в Гусь-Хрустальном районе. В Мещёре хозяйничают полчища гусениц. Каков ущерб? - выяснила наша съёмочная группа.Рыбаки из Гусь-Хрустального экспериментируют с новой наживкой. Благо она сама сыпется за шиворот. Гусеницы уже объели все деревья на берегу озера и взялись за цветы в прибрежных кафе.Анатолий Шичков, житель г. Гусь-Хрустального:- Ходили в субботу, ничего не ловилось. Пробовали на шелкопряда- там, где тарзанка, на той стороне. Там вот полно сыпется на голову. А здесь пока не сыпется.Платон Нежурин, житель г. Гусь-Хрустального:- Это просто ужас. Этих шелковиц полно. Я не знаю, что с ними делать, как с ними бороться. В некоторых частях города деревья просто лысые, нету ничего.Хуже всего березам- это любимое лакомство шелкопряда, но, в принципе, он не брезгует ничем- ест молодую хвою, осоку, камыши. Волоски им нужны для того, чтобы планировать на ветру и осваивать новые пространства. Так гусеницам удалось в этом году добраться до клубники и помидоров.Валентина Игнатова - жительница с. Перово:- Они везде, они на доме, на фундаменте, они во всех углах паутины наделали. Я уже два раза дом весь опрыскивала, березу, насколько можно, а утром приходишь, их еще больше.На сегодня шелкопряд захватил уже примерно сорок тысяч гектаров в Гусь-Хрустальном и Собинском районах. Четверть этой территории - нацпарк Мещера. Теперь здесь повсюду вот такие осенние пейзажи. Но назвать это нашествием нельзя- если быть точным, это демографический бум. Непарный шелкопряд жил здесь всегда.Виктор Глуховский, заместитель директора нацпарка "Мещера":- Теплая зима снежная. Позволила всем перезимовать яйцекладкам, которые были отложены в прошлом году и соответственно из всех кладок вылупилось такое количество гусениц.- Ни фига себе, посмотрите, что творится!Человек против такого напора пока бессилен. Решается вопрос о применении химикатов - против шелкопряда используют препарат Эпидоцит, но он опасен и для многих других видов. Последствия для местной экосистемы будут серьезными и долгосрочными. Вопрос отложен до следующего года.Евгений Малышев, министр сельского хозяйства Владимирской области:- Я уверен, что мы в определенный вегитационный период, тот, которые необходим- который нам скажут коллеги из Рослесзащиты, научных организаций- скорее всего это будет май-месяц 24-го года, эту работу проведем.Впрочем, за дело уже взялась сама природа. Шелкопряды гибнут от естественных врагов- ведь паутину плести могут не только они. В списке также птицы, хищные мухи, муравьи и... вирусы.- Они вылупились поздно и из них не получится ни куколка, ни бабочка- то есть включился естественный биологический процесс регулирования численности.Вот так выглядит куколка шелкопряда . В таком состоянии он пробудет около месяца. А дальше превратится в бабочку- уже безвредную для деревьев. Живет она около десяти дней и единственная её задача - оставить потомство на следующий год. Но учитывая, что в природе такие вспышки численности отдельных видов- не особо частое явление и плюс возможна химбоработка, вряд ли для шелкопряда он будет таким же удачным как этот.Никита Тарбеев, Александр Чунаев, Вести Владимир.