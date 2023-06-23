Работа России. Время возможностей. В регионе прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки...

"Работа России. Время возможностей." В регионе прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. На одной из площадок в Гусь-Хрустальном побывала Вера Куликова.- Мы, жители Гусь-Хрустального живущие в 2023-м году, обращаемся к вам через десятилетия, чтобы передать эстафету светлых помыслов и добрых дел.)) Всероссийскую ярмарку трудоустройства открывает послание потомкам. От выпускников и студентов Гусевского стекольного колледжа. Капсулу с посланием уже передали в Музей хрусталя имени Мальцовых. Колледж - кузница кадров для многих профессий. В том числе и для самого стеклограда.Михаил Максюков,генеральный директор группы компаний "Магистраль", депутат Законодательного Собрания области:- Мы разрабатываем инновационный продукт из стекла. Это остекление электротранспорта, это тачскрины, это новые инновационные стекла, особо прочные, в том числе и для государственных нужд. Нам нужные молодые талантливые, целеустремленные ребята.Ярмарка трудоустройства- возможность личного общения с работодателями. Соискателей учат составлять резюме, проходить собеседование. Для них же- мастер-классы по специальностям.Оксана Яковлева, директор филиала "Центра занятости" г. Гусь-Хрустальный:- Ведущие предприятия предприятия представили себя , предприятия Гусь-Хрустального города и района . Это 18 предприятий. Это наша промышленность, это стекольная промышленность.Егор - один из соискателей. Выпускник Гусевского стекольного колледжа. Автомеханик. Не ожидал, найдёт работу так быстро.Егор Плохотнюк, выпускник Гусевского стекольного колледжа:- Мне предложили вакансию транспортировщика. Ну это временная вакансия, потому что мне осенью уходить в армию. А потом мне предложили уже после армии на бронированное стекло.Заявленных вакансий- тысяча четыреста. При этом на учёте здесь стоят пятьсот безработных. Задача ярмарки- обеспечить достойную работу в родном городе.Вера Куликова, Алексей Ковалев. Вести-Владимир.