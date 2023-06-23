Она пропала в СНТ «Ивушка» Судогодского района.

Во Владимирской области с 19 июня разыскивают 17-летнюю Ксению Зайцеву. Об этом рассказали в ПСО «Лиза Алерт».Она пропала в СНТ «Ивушка» Судогодского района. С 19 июня о местонахождении девушки ничего неизвестно.Приметы: рост — 156 см, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза карие. «Потеряшка» была одета в белую футболку, чёрные легинсы, белые кроссовки с красно-жёлтыми вставками.Всех, кто обладает какой-либо информацией о судьбе подростка, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.