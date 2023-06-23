Во Владимирской области вынесен приговор жителю Петушков, ударивший ножом приятеля своей...

Во Владимирской области вынесен приговор жителю Петушков, ударивший ножом приятеля своей знакомой.Петушинским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлении, а именно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.Дело обстояло следующим образом: мужчина находился в гостях со своей приятельницей. Все вместе они распивали алкоголь. Женщина посчитала, что обвиняемый ведёт себя непристойно. В результате она позвонила знакомому и пожаловалась ему. После чего, тот пришел защитить свою приятельницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник взял кухонный нож и нанес им удар в живот потерпевшего, затем ударил кулаком по лицу.Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Злоумышленник взят под стражу в зале суда.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com