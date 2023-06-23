Во Владимирской области выявлен еще один очаг птичьего гриппа. Труп зараженной чайки обнаружен на...

Во Владимирской области выявлен еще один очаг птичьего гриппа.Труп зараженной чайки обнаружен на берегу Оки у деревни Панфилово в Муромском районе, сообщают в Россельхознадзоре.Именно мигрирующие перелетные чайки являются основными разносчиками вируса в регионе. В этом месяце во Владимирской области зарегистрированы уже три очага высокопатогенного гриппа птиц. Кроме Муромского, еще в Суздальском и Меленковском районах. Специалисты проводят выездные обследования крупных птицеводческих хозяйств и частных подворий. Вирус H5N1 является возбудителем острой инфекции домашних и диких птиц. Она характеризуется быстрым поражением органов пищеварения, дыхания и практически стопроцентной гибелью домашнего поголовья.