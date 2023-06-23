Пропажа Петра Чернышева стала поводом для разговоров об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк.

Пропажа Петра Чернышева стала поводом для разговоров об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк.Уже который год вся страна молится за здоровье звезды "Моей прекрасной няни", которая борется с онкологией. Все это время рядом с ней находятся ее близкие – дети и муж. На днях одно событие, связанное с Петром Чернышевым, спровоцировало разговоры об ухудшении состояния больной Анастасии Заворотнюк.Дело в том, что фигурист не вышел на лед в новом шоу Татьяны Навки. Когда об этом стало известно, в СМИ появились тревожные новости об актрисе. Журналисты стали предполагать, что звезда якобы совсем плоха, а муж отказался от работы, чтобы быть рядом с ней. К тому же в Россию неожиданно вернулась ее дочь Анна, которая продолжительное время жила за границей. Судя по социальным сетям, она даже побывала в доме знаменитой мамы, ведь снимок особняка появился в ее микроблоге.Но, кажется, волноваться рано. Хореограф Татьяны Навки Никита Михайлов объяснил, куда на самом деле пропал супруг Анастасии Заворотнюк. И, как выяснилось, он просто-напросто занят в другом проекте. Петр Чернышев выступает в шоу на роликах, которое проходит в Москве, без фигуристки.И на льду, по словам хореографа, зрители смогут его наблюдать, но позже. Он появится на публике в проекте Татьяны Навки с наступлением холодов."Зимой вы наверняка их увидите вместе, а летом просто есть разные проекты", – пояснил Никита Михайлов.