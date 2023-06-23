Выделены средства на капремонт школы, упавшая штукатурка с которой травмировала...

Выделены средства на капремонт школы, упавшая штукатурка с которой травмировала подростка.Прокуратурой города Владимира установлено, что с 2015 года руководством школы для получения финансирования, необходимого для проведения ремонтных рабо неоднократно направлялись заявки, которые были оставлены без должного внимания, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В 2022 году установлено, что штукатурка на всех фасадах здания потрескалась, имеет множественные отставания и утраты. Необходимо сделать ремонт всех фасадов. А в целом здание МБОУ «СОШ №1» подлежит капитальному ремонту. В адрес начальника управления образования администрации г.Владимира вновь неоднократно направлялась информация о состоянии здания школы, но вопрос так и не был решен.Из за бездействия горадминистрации здание школы стало представлять угрозу жизни и здоровью учащихся. "Вести" уже сообщали о том, что 29 марта произошло обрушение части штукатурки с фасада здания, в результате которого пострадали несовершеннолетние. Было также возбуждено уголовное дело по этому факту.Прокуратурой в Октябрьский районный суд направлен иск об обязании администрации города выделить средства для разработки проектно-сметной документации и проведения ремонтно-реставрационных работ и провести их. А также обеспечить безопасность эксплуатации здания до выполнения мероприятий по восстановлению и усилению его конструкции.В ходе рассмотрения искового заявления администрацией города денежные средства для разработки проекта выделены. В остальной части требования прокурора удовлетворены, отметили в надзорном ведомстве.Фото: ГТРК Владимир