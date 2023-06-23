Юлия Арсенина, директор медицинского информационного центра региона рассказала сколько бюджетных...

Юлия Арсенина, директор медицинского информационного центра региона рассказала сколько бюджетных мест на специалитет и ординатурм.Свой медицинский факультет для региона уже реальность. Во Владимире филиал Приволжского исследовательского медицинского университета распахнёт свои двери 1 сентября. Приёмная кампания-в разгаре. Как поступить в мед? Сколько бюджетных мест на специалитет и ординатуру?Об этом "Вестям" рассказала Юлия Арсенина, директор Медицинского информационно-аналитического центра региона. С Юлией Арсениной беседовала Анастасия Сахарова.