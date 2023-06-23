Строительство Рпенского проезда во Владимире - на финишной прямой. Дорогу должны открыть осенью....

Строительство Рпенского проезда во Владимире - на финишной прямой.Дорогу должны открыть осенью. Однако, в створе дороги остался один дом. И его жильцы съезжать не намерены. О "Рпенском бастионе" - Никита Тарбеев.Последний дом на Рпенском проезде. Остальные двенадцать уже снесены. С крыльца прекрасный вид - на новую дорогу.- Приезжает, допустим, сюда трактор, начинает щебенку собирать. Поднимается вот такой клуб пыли. И это всё дело нас накрывает.Чтобы замкнуть проезд, дорожникам осталось пройти еще примерно 80 метров. Самых сложных...Александра Кишова, жительница дома:- Мы ни за что не уйдем и никто нас не заставит!- Получается, из-за вас дороги не будет?- Почему?- Если вы не уйдёте, дорогу не достроят...- Смотрите, дорогу строят с двадцатого года, нам суд задаёт вопрос- а вы почему деньги не берете. А почему не задать вопрос, почему люди здесь живут, почему возможности нет уехать- то? Мы же не спекулируем, ничего. Мы говорим: нам условия дайте, в которых мы живём. Че не так-то?Прописаны в доме четыре человека- владелец Андрей Кишов, его мама и сыновья - семнадцати и пятнадцати лет. Купили участок в 16-ом году, рассказывает Андрей, старый дом снесли, построили новый- по канадской технологии. Для этого пришлось взять ипотеку.Андрей Кишов, владелец дома:- Мы вложили сюда всё- мы продали две квартиры, гаражи, машину я продал- купил дешевле намного машину. Мы всё сюда вложили. Естественно, сейчас в суде ничего не докажешь, поскольку это не учитывается. Это наши проблемы...Два этажа, сто пятьдесят квадратов, которые теперь должны пойти под снос...- Вот здесь вот санузел, там котельная. Вот комната моя, допустим...Решением Фрунзенского суда предлагаемая семье компенсация составила десять миллионов четыреста сорок девять тысяч рублей. Но Андрей с такой оценкой не согласен и заявляет, что в принципе не намерен брать деньги.- Понимаете, деньги не постелешь, на них спать не будешь, так же и крышу-то из них не сделаешь. /// Вот вы взяли шесть соток, дайте шесть соток, вот есть центральные коммуникации, потому что это сложность в любом городе, центральные коммуникации. Нам нужен дом. Нам нужны наши условия. Вы предоставьте это всё.В администрации Владимира, заявляют: предоставить все это не могут. Предлагают участки в районе Толмачёвского проезда и в Семязино- в счет компенсации, перевозку хозпостроек и манёвренный фонд на время строительства. Но точек соприкосновения с владельцем дома нет.Жанна Уколова, начальник правового управления администрации г. Владимира:- Сейчас он настаивает на том, чтобы мы заплатили ему вместо десяти с половиной миллионов рублей порядка 27 миллионов рублей, потому что он себе подсмотрел новый дом, который по размерам больше. Но мы не можем даже при всём желании купить ему этот дом, потому что это федеральные деньги. И у нас нет правомочий приобретать такое дорогое жилье. А все, что касается иных способов, мы готовы рассмотреть.Юридически участок уже в собственности муниципалитета, компенсация на публичном депозите нотариуса. За Кишовыми- право пользоваться домом и землей в течение полугода. Истекает срок 28 сентября. Удастся ли сторонам прийти к согласию или мэрии придётся выселять людей принудительно- большой вопрос... Запуск Рпенского проезда назначен на четвертый квартал этого года.Никита Тарбеев, Дарья Давыдова, Вести Владимир.