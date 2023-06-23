За первые три месяца этого года жители региона совершили 3,8 миллиона операций по снятию наличных с карты. Это на 6% меньше, чем в прошлом году, сообщили в отделении Владимир Банка России. С

За первые три месяца этого года жители региона совершили 3,8 миллиона операций по снятию наличных с карты. Это на 6% меньше, чем в прошлом году, сообщили в отделении Владимир Банка России. С января по март этого года жители области совершили операции по банковским картам суммарно на 84 миллиарда рублей. При этом, средний чек – 700