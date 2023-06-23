Жители Владимирской области чаще стали попадать в руки преступников. Как уберечься от телефонных...

Жители Владимирской области чаще стали попадать "в руки" преступников. Как уберечься от телефонных мошенничеств?На территории Вязниковского района резко участились случаи дистанционного мошенничества и краж. Доверчивые люди отдают неизвестным все свои накопления, оставаясь без средств к существованию. При этом, "в руки" преступников попадают не только пожилые люди, но и молодёжь.- Только за четыре месяца 2023 года в Вязниковском районе были возбуждены 54 уголовных дела по фактам дистанционного мошенничества и краж денежных средств. Общая сумма похищенных у граждан средств составляет приблизительно 13 миллионов рублей. — сообщают в Вязниковской межрайонной прокуратуре.Основные известные схемы телефонного мошенничества:Случай с родственникомМошенник представляется родственником (знакомым) и взволнованным голосом по телефону сообщает, что его родственник задержан сотрудниками полиции за совершение преступления. Это может быть ДТП, хранил оружие или наркотики, нанёс тяжкие телесные повреждения. Деньги необходимо привезти в определенное место, передать какому-либо человеку, либо перевести на счет.Розыгрыш призовНа телефон абонента сотовой связи приходит смс-сообщение, из которого следует, что в результате проведенной лотереи он выиграл автомобиль. Для уточнения всех деталей потенциальной жертве предлагается посетить определенный сайт и ознакомиться с условиями акции, либо позвонить по одному из указанных телефонных номеров. Во время разговора по телефону мошенники сообщают о том, что для выполнения необходимых формальностей необходимо перечислить на счет указанную ими сумму, а затем набрать определенную комбинацию цифр и символов, якобы для проверки поступления денег на счет и получения «кода регистрации». Как только жертва завершает указанные манипуляции, счет обнуляется, а мошенники исчезают в неизвестном направлении.SMS-просьбаАбонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если номер не доступен, положи на него определенную сумму и перезвони». Человек пополняет счёт и перезванивает, телефон по-прежнему не доступен, а деньги вернуть уже невозможно.Платный кодПоступает звонок, якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи, с предложением подключить новую эксклюзивную услугу. Для этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, который является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников.Штрафные санкции оператораЗлоумышленник представляется сотрудником службы технической поддержки оператора мобильной связи и сообщает, что абонент сменил тарифный план, не оповестив оператора и, соответственно, ему необходимо оплатить штраф в определенном размере, купив карты экспресс-оплаты и сообщив их коды.Ошибочный перевод средствАбоненту поступает SMS-сообщение о поступлении средств на его счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок и мужчина (или женщина) сообщает, что ошибочно перевел деньги на его счет, при этом просит вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом». В действительности деньги не поступают на телефон, а человек переводит свои собственные средства.Предложение получить доступ к СМС-переписке и звонкам абонентаПользователю предлагается изучить содержание смс-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего абонента. Для этого необходимо отправить сообщение стоимостью от 10 до 30 рублей на указанный короткий номер и вписать в предлагаемую форму номер телефона абонента.После того, как пользователь отправляет смс, с его счета списывается сумма гораздо больше той, что была указана мошенниками, а интересующая информация впоследствии так и не поступает.Продажа имущества на интернет-сайтахПри звонке на телефон, размещенный на Интернет-сайтах объявлений (Авито, ФарПост, Дром и др.) правонарушитель просит пополнить счет его телефона, либо сообщить данные и номер карты потерпевшего для перевода денежных средств в качестве задатка за товар. После сообщения данных карты происходит списание денежных средств.Новая схема телефонного мошенничества «Вишинг»«Вишинг» — это вид мошенничества, при котором злоумышленники под любым предлогом вынуждают нас предоставлять конфиденциальные данные в «наших собственных интересах», то есть искусственно создается ситуация, требующая помощи от специалиста. Цель мошенников под любым предлогом извлечь секретную личную информацию о кредитке.Использовать для выяснения сложившейся ситуации лучше другой свой номер, потому что на сегодняшний день у вымогателей существуют технологии, позволяющие перенаправлять все последующие звонки на телефонное устройство мошенников.Хищения с карт, подключенных к опции бесконтактных платежейДля проведения оплаты по такой карте достаточно приложить её к терминалу. Ввод ПИН-кода не требуется если сумма не превышает 1 000 рублей. При этом количество расходных транзакций не ограничено.Также в текущем году злоумышленники продолжают активно использовать фишинг в социальных сетях и онлайн-мессенджерах. Наибольшую выгоду мошенникам приносят махинации через Авито, с помощью которых они получают доступ в онлайн-банк.Взлом аккаунта другаЛюди могут даже не подозревать, что им пишет посторонний человек под видом родственника, друга, с просьбой перевода денег в связи с произошедшим горем. Таким образом, войдя в доверие, мошенники пытаются украсть ваши деньги.Телефонное мошенничество во время пандемии• на телефон приходит СМС-уведомление о начислении компенсации за нерабочий период во время эпидемии, для получения которой предлагается перезвонить в банк и пообщаться с мнимым «сотрудником».• злоумышленники звонят нам с уведомлением о том, что мы якобы находились в контакте с заболевшими Covid-19. В связи с этим предлагается срочно сдать платный анализ на коронавирус, а чтобы не нарушать режим самоизоляции, «сотрудники лаборатории» готовы приехать к нам на дом. Для срочного выезда бригады нужно совершить предоплату.Как уберечься от телефонных мошенничеств?— не следует доверять звонкам и сообщениям, о том, что родственник или знакомый попал в аварию, задержан сотрудниками полиции за совершение преступления, особенно, если за этим следует просьба о перечислении денежных средств. Как показывает практика, обычный звонок близкому человеку позволяет развеять сомнения и понять, что это мошенники пытаются завладеть вашими средствами или имуществом;— не следует отвечать на звонки или SMS-сообщения с неизвестных номеров с просьбой положить на счет деньги;— не следует сообщать по телефону кому бы то ни было сведения личного характера.Фото pxfuel.com