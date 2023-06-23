Все чаще свои покупки владимирцы оплачивают покупки при помощи QR-кода.

Жители Владимирской области в 32 раза чаще используют безналичные платежи, чем расплачиваются наличными. Об этом рассказали в реготделении Банка России.В первом квартале текущего года владимирцы на 6% реже снимали деньги в банкоматах. Всего выполнено 3,8 млн операций по получению купюр с карты. Количество безналичных расчётов увеличилось на 14% и составило 121 млн транзакций. Средний чек - 700 рублей. Всего с января по март жители региона оплатили картой товаров и услуг на 84 млрд рублей.На 8% выросло количество переводов. Сумма достигла 109 млрд рублей. Число банковских карт также увеличилось и теперь превышает 3 млн.«Все чаще свои покупки владимирцы оплачивают покупки при помощи QR-кода», - резюмировали в пресс-службе регулятора.