Артёму Маркину будет присвоено звание «Почетный гражданин Владимирской области» посмертно. Как...

Артёму Маркину будет присвоено звание «Почетный гражданин Владимирской области» посмертно.Как стало известно, на заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядка, Алексей Лызлов (депутат Совета народных депутатов города Владимира) сообщил коллегам об инициативе по присвоению Артёму Маркину звания «Почетный гражданин Владимирской области» (посмертно):«… Артём Эдуардович, покинувший нас в этом году, оставил яркий след в истории областной столицы, внес большой вклад в развитие культуры. Кроме того, он отстаивал интересы жителей, являясь депутатом горсовета одного из предыдущих созывов...»Комитет единогласно согласовал выдвижение коллективом Государственного автономного учреждения культуры Владимирской области «Центр классической музыки» кандидатуры Артёма Маркина для присвоения звания «Почетный гражданин Владимирской области».На июньском заседании Совета народных депутатов его предстоит утвердить.Фото: https://t.me/lyzlov33