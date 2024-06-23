Исследователи из ВлГУ займутся разработками для «Алмазной долины». Об этом сообщает губернатор...

Исследователи из ВлГУ займутся разработками для «Алмазной долины».Об этом сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем официальном телеграм-канале.Проект вуза по созданию лаборатории «Оптической диагностики и модификации алмазных материалов» победил в конкурсе Минобрнауки России. Он проводился в рамках нацпроекта «Наука и университеты».Это позволит в течение 3-х лет привлечь на воплощение замыслов владимирских молодых учёных более 48 млн рублей.Они будут разрабатывать и тестировать технологию лазерного изготовления новых датчиков и высокочувствительных сенсоров на основе синтетических алмазов.Одна из приоритетных задач – объединение этих датчиков в сеть с элементами искусственного интеллекта.В будущем технология планируется к внедрению предприятиями ГК «Алмазная долина» на территории особой экономической зоны «Владимир» в Карабаново.Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom