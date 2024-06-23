Как владимирские подростки проводят трудовое лето в Патриаршем саду? Во Владимире в разгаре летний...

Как владимирские подростки проводят трудовое лето в Патриаршем саду?Во Владимире в разгаре летний трудовой сезон для молодежи. "Путёвки" в трудовое лето ребята получили и в знаменитом Патриаршем саду - станции юных натуралистов.Инна Рычкова, директор станции юннатов "Патриарший сад" г. Владимира:- Любая помощь, она важна. У нас огромная территория - мы занимаем больше четырёх гектаров, и эта территория всегда должна быть под особым присмотром. Руки нам нужны, особенно молодые, горящие сердца. Ребята всё очень хорошо делают. С большим интересом.Несовершеннолетние трудоустроены в строгом соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.Патриарший сад Владимира - один из традиционных летних работодателей для школьников. Официально трудоустроиться на станцию юннатов могут ребята с 14 лет.Все они подписывают трудовые договоры и зарплату получают в соответствии со временем выработки. Как правило, трудятся школьники по 4 часа. Их главный профиль - работа над ландшафтными проектами под кураторством специалистов, а также уход за редкими растениями в детском ботаническом саду.Роман Петров, участник трудового отряда:- Хотели узнать, как взрослая жизнь, заработать денег, потрудиться. Получить свои первые деньги.Кирилл Пеганов, участник трудового отряда:- Стабильная работа, хорошо платят, работать недолго - месяц. И место хорошее.