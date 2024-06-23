Ковровский спасательный отряд уменьшается и уменьшается. Он должен состоять из 13 человек, а на данный момент есть лишь 7. А ведь еще в ноябре не хватало 3 человек, но блогер-спасатель Михаил

Ковровский спасательный отряд уменьшается и уменьшается. Он должен состоять из 13 человек, а на данный момент есть лишь 7. А ведь еще в ноябре не хватало 3 человек, но блогер-спасатель Михаил Быков уже бил тревогу. Сейчас он вновь рассказал о том, с какими трудностями сталкивается на работе. И дело не в происшествиях. Из поста Михаила