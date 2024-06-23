На Владимирскую область обрушатся «суперливни» и похолодание
Европейскую часть накроет волна...
На Владимирскую область обрушатся «суперливни» и похолодание
Европейскую часть накроет волна прохладного воздуха из Арктики, информируют в Гидрометцентре России. С 24 июня ожидается похолодание до +17...19°C.
В течение всей недели будет облачно, с прояснениями, а со среды (26 июня) прогнозируются «суперливни» (обильные дожди).
«… Июнь 2024-го стал самым дождливым за весь период наблюдений — с 1879 года. Он стал самым дождливым, еще даже не закончившись. Связано это с тем, что теплые и влажные воздушные массы переносились из субтропических регионов, южных акваторий Атлантики...», — отмечает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
24 июня (в понедельник) жителей Владимира (и Владимирской области) утром ожидает +13...17°C, а к обеду воздух прогреется до + 19°C. Ночью температура снова опустится, прогнозируется лишь +11°C. Ветер — северо-западный, до 4 метров в секунду.
Будет облачно, но с прояснениями, преимущественно — без осадков. Ливни ожидаются уже со вторника (25 июня).
Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды на 24 июня:
В Духов день наблюдали за природой, верили, что погода в праздничный день покажет, какой температуры ждать в следующие месяцы. Если были ливни — значит и лето будет дождливое, прохладное. Если селян радовала солнечная погода — ждали тепла и т.д.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений