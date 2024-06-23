На Владимирскую область обрушатся «суперливни» и похолодание Европейскую часть накроет волна...

На Владимирскую область обрушатся «суперливни» и похолоданиеЕвропейскую часть накроет волна прохладного воздуха из Арктики, информируют в Гидрометцентре России. С 24 июня ожидается похолодание до +17...19°C.В течение всей недели будет облачно, с прояснениями, а со среды (26 июня) прогнозируются «суперливни» (обильные дожди).«… Июнь 2024-го стал самым дождливым за весь период наблюдений — с 1879 года. Он стал самым дождливым, еще даже не закончившись. Связано это с тем, что теплые и влажные воздушные массы переносились из субтропических регионов, южных акваторий Атлантики...», — отмечает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.24 июня (в понедельник) жителей Владимира (и Владимирской области) утром ожидает +13...17°C, а к обеду воздух прогреется до + 19°C. Ночью температура снова опустится, прогнозируется лишь +11°C. Ветер — северо-западный, до 4 метров в секунду.Будет облачно, но с прояснениями, преимущественно — без осадков. Ливни ожидаются уже со вторника (25 июня).Атмосферное давление — 746 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 24 июня:В Духов день наблюдали за природой, верили, что погода в праздничный день покажет, какой температуры ждать в следующие месяцы. Если были ливни — значит и лето будет дождливое, прохладное. Если селян радовала солнечная погода — ждали тепла и т.д.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений