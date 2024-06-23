С начала купального сезона на водоемах Владимирской области погибли три человека. В МЧС одной из...

С начала купального сезона на водоемах Владимирской области погибли три человека.В МЧС одной из причин негативной тенденции считают то, что муниципальные власти не спешат открывать новые благоустроенные пляжи. И люди лезут в воду там, где это запрещено.В этом году в центре ГИМС приняли 42 заявления на открытие официально организованных пляжей. Помимо них, в регионе установлены еще как минимум 36 мест массового отдыха.Во время учебно-методического сбора в Гороховце представителям муниципальных служб рассказали, каким требованиям должны соответствовать такие пляжи, какое снаряжение должно быть на спасательных постах.Водолазы показали, как проверять дно водоема перед купальным сезоном, как спасать утопающих и оказывать им первую помощь.