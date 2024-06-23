В Муром привезут чудотворную Казанскую-Вязниковскую икону Божией матери Почитание Казанской иконы...

В Муром привезут чудотворную Казанскую-Вязниковскую икону Божией материПочитание Казанской иконы Божией Матери на протяжении вот уже почти четырёх с половиной столетий занимает одно из самых почетных мест в сердцах православного российского народа.С этим чудотворным образом, явление которого произошло в 1579 году в Казани, связаны ключевые моменты нашей истории. Это и укрепление власти Русского государства в присоединенном в 1552 году Казанском ханстве, и избавление от польской интервенции в 1613 году, установление династии Романовых, а также чудесная помощь в Отечественных войнах 1812 и 1941 годов.Вязниковская икона Божией Матери, являющаяся списком с Казанской иконы, была обретена в 1623 году.Стал известен график пребывания 400-летней иконы Божией матери (Казанской-Вязниковской) в муромском благочинии.Вознесенский Кафедральный Собор, город Муром29.06.2024 г. - 16.45 встреча иконы;30.06.2024 г. - 08.00 молебен, акафист;01.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;02.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;03.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;04.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;05.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;06.07.2024 г. - 07.30 молебен, акафист;07.07.2024 г. - 08.00 молебен, акафист;09.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;10.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;11.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;12.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;13.07.2024 г. - 10.00 проводы иконы.8 июля 2024 года - Принесение иконы в Свято-Троицкий монастырь города Мурома для участия в торжествах, посвященных памяти святых Петра и Февронии Муромских.Из истории иконы:«… В октябре 1624 года, высочайшим указом была создана специальная комиссия для освидетельствования иконы, в которую входили «архимандрит Владимирского Рождественского монастыря Порфирий и с ним Спасо-Златовратского монастыря игумен Варсонофий, да соборный протопоп со священниками и диаконами». Прибывшая на место комиссия не просто услышала рассказы о чудесах, исходящих от иконы, но и сама стала их свидетельницей: «… 13 октября во время божественной литургии последовало от той иконы исцеление дьячку Иродиону…, тогда же после молебного пения получила исцеление деревни Насекиной, крестьянка Ксения Семенова, не видевшая одним глазом несколько лет». С этого момента было приказано описывать и другие чудеса, бывающие от этой иконы. Данные записи проводились до июня 1703 года, и к этому времени было засвидетельствовано порядка 270 чудес. На основании этих записей в 1907 году протоиереем Казанского собора Василием Орловым составлено «Сказание о чудесах бывших от Вязниковской-Казанской иконы Божией Матери»… »Фото: https://vk.com/kazanskoy_vyaznikovskoy_400_let