В Муром привезут чудотворную Казанскую-Вязниковскую икону Божией матери
Почитание Казанской иконы...
В Муром привезут чудотворную Казанскую-Вязниковскую икону Божией матери
Почитание Казанской иконы Божией Матери на протяжении вот уже почти четырёх с половиной столетий занимает одно из самых почетных мест в сердцах православного российского народа.
С этим чудотворным образом, явление которого произошло в 1579 году в Казани, связаны ключевые моменты нашей истории. Это и укрепление власти Русского государства в присоединенном в 1552 году Казанском ханстве, и избавление от польской интервенции в 1613 году, установление династии Романовых, а также чудесная помощь в Отечественных войнах 1812 и 1941 годов.
Вязниковская икона Божией Матери, являющаяся списком с Казанской иконы, была обретена в 1623 году.
Стал известен график пребывания 400-летней иконы Божией матери (Казанской-Вязниковской) в муромском благочинии.
Вознесенский Кафедральный Собор, город Муром
29.06.2024 г. - 16.45 встреча иконы;
30.06.2024 г. - 08.00 молебен, акафист;
01.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;
02.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;
03.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;
04.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;
05.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;
06.07.2024 г. - 07.30 молебен, акафист;
07.07.2024 г. - 08.00 молебен, акафист;
09.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;
10.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;
11.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;
12.07.2024 г. - 10.00 молебен, акафист;
13.07.2024 г. - 10.00 проводы иконы.
8 июля 2024 года - Принесение иконы в Свято-Троицкий монастырь города Мурома для участия в торжествах, посвященных памяти святых Петра и Февронии Муромских.
Из истории иконы:
«… В октябре 1624 года, высочайшим указом была создана специальная комиссия для освидетельствования иконы, в которую входили «архимандрит Владимирского Рождественского монастыря Порфирий и с ним Спасо-Златовратского монастыря игумен Варсонофий, да соборный протопоп со священниками и диаконами». Прибывшая на место комиссия не просто услышала рассказы о чудесах, исходящих от иконы, но и сама стала их свидетельницей: «… 13 октября во время божественной литургии последовало от той иконы исцеление дьячку Иродиону…, тогда же после молебного пения получила исцеление деревни Насекиной, крестьянка Ксения Семенова, не видевшая одним глазом несколько лет». С этого момента было приказано описывать и другие чудеса, бывающие от этой иконы. Данные записи проводились до июня 1703 года, и к этому времени было засвидетельствовано порядка 270 чудес. На основании этих записей в 1907 году протоиереем Казанского собора Василием Орловым составлено «Сказание о чудесах бывших от Вязниковской-Казанской иконы Божией Матери»… »
Фото: https://vk.com/kazanskoy_vyaznikovskoy_400_let