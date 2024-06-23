В Собинском районе разработали маршрут для любителей творчества Владимира Солоухина Владимирскими...

В Собинском районе разработали маршрут для любителей творчества Владимира СолоухинаВладимирскими просёлками...В Собинском районе разработали специальный маршрут для всех поклонников творчества писателя и поэта Владимира Солоухина. Напомним, в этом году отмечается столетие со дня рождения нашего великого земляка.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- "Владимирские проселки", конечно, покорили читателя. И мы сегодня в малой доле повторяем 4 км от Алепино до Черкутино, прокладываем эти тропы, мостик делаем литературный, кострище и парковку, чтобы людям было удобно со всей инфраструктурой.Имя Владимира Солоухина - особое для нашей страны. Масштаб его творчества впечатляет.30 миллионов экземпляров книг, переведенных на 48 языков мира.Благодаря Владимиру Алексеевичу, село Алепино знают и в России, и за ее пределами.Для Солоухина малая родина всегда оставалась местом силы. В Алепине - в родительском доме - он особенно вдохновенно работал. Главной темой творчества Солоухина стала русская деревня, ее скромная красота. Он всегда обращался к истокам.В новый литературно-мемориальный маршрут войдёт и музей Владимира Алексеевича Солоухина, - отметил глава администрации Собинского района Александр Разов. Также в год столетия Солоухина местные власти переиздали полное собрание сочинений автора "Владимирских просёлков".