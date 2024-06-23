Владимир может стать культурной столицей 2026 года И жители Владимирской области могут в этом...

Владимир может стать культурной столицей 2026 годаИ жители Владимирской области могут в этом помочь. До 1 декабря продлится народное голосование за «Культурную столицу-2026».Сделать свой выбор можно на портале Госуслуг по ссылке. Цель конкурса – поддержка культурного развития, сохранение самобытности, повышение туристического и экономического потенциала субъектов Российской Федерации.В текущем году звание «Культурной столицы» носит Нижний Новгород, а в 2025-м этот статус перейдёт к Грозному.В этом году в конкурсе принимают участие Владимир, Владивосток, Владикавказ, Вологда, Екатеринбург, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита и Южно-Сахалинск.В пресс-службе Правительства Владимирской области уточняют, что 12 декабря станет известно, какой город станет культурной столицей 2026 года.Фото: Архив ГТРК "Владимир"