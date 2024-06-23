Владимирцев приглашают к участию в проекте История Владимирской области в семейном...
Владимирцев приглашают к участию в проекте "История Владимирской области в семейном архиве"
Создадим фотолетопись Владимирской области в год ее 80-летия вместе!
В регионе продолжается проект "История Владимирской области в семейном архиве". Приуроченный к 80-летию образования региона, он позволит заглянуть на десятилетия назад и в старых фотоснимках разглядеть, какими были предыдущие поколения, чем жили, как меняли среду вокруг себя.
Поделиться своими воспоминаниями, фотографиями, видео и семейными документами, связанными с историей Владимирской области, может каждый.
Материалы принимаются до 31 июля в областном Госархиве, по адресу: Владимир, Батурина, 8А. Либо в электронном виде на почту: [email protected]
Недавно фотобанк уникального проекта пополнили снимки из семейного архива знаменитого владимирского краеведа Валентины Ивановны Титовой, одного из самых авторитетных исследователей родного края.