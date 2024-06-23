Владимирцы скорбят вместе с близкими погибших в Севастополе Чудовищная трагедия произошла сегодня...

Владимирцы скорбят вместе с близкими погибших в СевастополеЧудовищная трагедия произошла сегодня (23 июня) в Севастополе.Украинские боевики нанесли террористический удар кассетными боеприпасами по пляжу в Севастополе. Ранены более 100 человек. Есть погибшие, в том числе дети.24 июня объявлен Днём траура в Севастополе. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев опубликовал обращение в своих официальных соцсетях:«… Сегодня украинские боевики нанесли террористический удар кассетными боеприпасами по пляжу в Севастополе, где в этот праздничный выходной день находилось много семей. Ранены более 100 человек, есть погибшие, в том числе дети. Нет слов, которыми можно утешить людей, в одночасье потерявших близких. Вся страна соболезнует их утрате. Мы запомнили этот день, эту боль наших невинных сограждан. Зло обязательно должно и будет наказано: и те, кто нанёс удар по мирным жителям, и те, кто поставил убийцам дальнобойные ракеты...»Минобороны России назвало атаку ВСУ на Севастополь преднамеренным террористическим ракетным ударом и возложило на США и киевский режим ответственность за атаку на город.Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom