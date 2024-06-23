Владимирцы смогут стать участниками акции «Живые письма» в поддержку бойцов СВО «Строчки от души…»...

Владимирцы смогут стать участниками акции «Живые письма» в поддержку бойцов СВО«Строчки от души…» Управление образования и молодёжной политики администрации города Владимира предлагает юным владимирцам и всем желающим принять участие в акции «Живые письма» - написать весточки бойцам СВО, которые в эти дни проходят лечение после ранений в военном клиническом госпитале имени Бурденко.Письма с тёплыми словами поддержки и благодарности за подвиг, с пожеланиями скорейшего выздоровления необходимо передать до 26 июня 2024 года в городское управление образования и молодёжной политики по адресу: ул. Горького, дом №62, кабинет № 203.В начале июля письма будут переданы бойцам.Фото: пресс-служба администрации города Владимира