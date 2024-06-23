Во Владимире на автотрассе «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП
Накануне (22 июня, поздно...
Во Владимире на автотрассе «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП
Накануне (22 июня, поздно вечером) на федеральной трассе «Золотое кольцо» в черте города Владимира произошла трагедия. В ДТП погибла водитель мотоцикла - женщина 1976 года рождения.
В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщают, что всё произошло в районе 23 часов (30 минут), у дома 1 “А» по улице Лакина.
По предварительной информации, ДТП мог спровоцировать 52-летний водитель вазовской «четверки». Мужчина развернулся на перекрестке (у микрорайона Веризино), и в результате произошло столкновение с мотоциклом.
Водитель мотоцикла (женщина 1976 года рождения) от полученных травм скончалась на месте трагедии.
В аварии травмы получили сам нарушитель и его 15-летний пассажир.
Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.
Уточняется, что проверку по факту случившегося проводят сотрудники Госавтоинспекции по городу Владимиру.
Фото: https://vk.com/incident_33; https://vk.com/overhearauto33