Во Владимире на автотрассе «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТП Накануне (22 июня, поздно...

Во Владимире на автотрассе «Золотое кольцо» произошло смертельное ДТПНакануне (22 июня, поздно вечером) на федеральной трассе «Золотое кольцо» в черте города Владимира произошла трагедия. В ДТП погибла водитель мотоцикла - женщина 1976 года рождения.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области сообщают, что всё произошло в районе 23 часов (30 минут), у дома 1 “А» по улице Лакина.По предварительной информации, ДТП мог спровоцировать 52-летний водитель вазовской «четверки». Мужчина развернулся на перекрестке (у микрорайона Веризино), и в результате произошло столкновение с мотоциклом.Водитель мотоцикла (женщина 1976 года рождения) от полученных травм скончалась на месте трагедии.В аварии травмы получили сам нарушитель и его 15-летний пассажир.Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.Уточняется, что проверку по факту случившегося проводят сотрудники Госавтоинспекции по городу Владимиру.Фото: https://vk.com/incident_33; https://vk.com/overhearauto33