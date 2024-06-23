47-летняя женщина на мотоцикле погибла в столкновении с ВАЗом.

В вечер субботы, 22 июня, на трассе Р-132 во Владимире произошло ДТП, в результате которого погибла женщина-мотоциклистка. Пресс-служба регионального УМВД сообщила о данном инциденте.По предварительным данным, авария произошла в 23:30 на участке дороги длиной 6 километров. Водитель ВАЗ, 52-летний мужчина, не уступил дорогу мотоциклу при развороте. На мотоцикле находилась 47-летняя женщина, которая погибла в результате происшествия. Водитель автомобиля и его 15-летний пассажир получили травмы и находятся на амбулаторном лечении.