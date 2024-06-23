Во Владимирской области будут судить рыбака, который использовал сети
Дознавателем Отделения МВД...
Во Владимирской области будут судить рыбака, который использовал сети
Дознавателем Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя соседней Нижегородской области.
Мужчине предъявлено обвинение в незаконной добыче (вылова) водных биологических ресурсов.
В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказывают, что в апреле обвиняемый, используя четыре рыболовных сети (общей длиной 170 метров), находясь на реке Клязьме в Гороховецком районе, ловил леща, плотву, карася и пр.
Распорядиться уловом злоумышленник не успел, так как был замечен госинспектором, который вызвал на место полицейских.
Свою вину мужчина признал и в ходе следствия добровольно возместил причиненный государству ущерб - 7 000 рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Полиция предупреждает! Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, любителям - рыболовам необходимо:
- получить информацию о водоеме, где планируется рыбалка, в том числе выяснить, является ли он местом нереста или миграционным путем к нему, особо охраняемой природной территорией и т.д.;
- воздержаться от рыбалки в запрещенные сроки, с использованием запрещенных орудий лова;
- выяснить, требуется ли разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и, если таковое требуется, получить его.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений