Во Владимирской области будут судить рыбака, который использовал сети Дознавателем Отделения МВД...

Во Владимирской области будут судить рыбака, который использовал сетиДознавателем Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя соседней Нижегородской области.Мужчине предъявлено обвинение в незаконной добыче (вылова) водных биологических ресурсов.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области рассказывают, что в апреле обвиняемый, используя четыре рыболовных сети (общей длиной 170 метров), находясь на реке Клязьме в Гороховецком районе, ловил леща, плотву, карася и пр.Распорядиться уловом злоумышленник не успел, так как был замечен госинспектором, который вызвал на место полицейских.Свою вину мужчина признал и в ходе следствия добровольно возместил причиненный государству ущерб - 7 000 рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Полиция предупреждает! Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, любителям - рыболовам необходимо:- получить информацию о водоеме, где планируется рыбалка, в том числе выяснить, является ли он местом нереста или миграционным путем к нему, особо охраняемой природной территорией и т.д.;- воздержаться от рыбалки в запрещенные сроки, с использованием запрещенных орудий лова;- выяснить, требуется ли разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и, если таковое требуется, получить его.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений