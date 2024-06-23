Во Владимирской области из сорока заявленных мест купаться можно лишь в десяти.
В пресс-службе...
Во Владимирской области из сорока заявленных мест купаться можно лишь в десяти.
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области информируют, что из 40 заявленных водоёмов разрешили купаться всего на 10:
Ковровский район:
- озеро Старка;
- озеро Мелеховское.
Муромский район:
- набережная в районе левого берега Оки 250-300 метров вверх по течению реки;
- правый берег озера села Ковардицы.
Меленковский район:
- прибрежная зона на левом берегу Оки в 100 метрах от села Ляхи;
- левый берег водохранилища гидротехнического сооружения села Денятино;
- в 300 м от деревни Кононово в районе северо-запада Кононовского водохранилища;
- Меленки, левый берег реки Унжа, между ул. 40 лет Октября и ул. Каманина.
- левый берег реки Ушна в 200 метрах от ул. Олимпийская с. Бутылицы;
Селивановский район:
- Красная Горбатка - река Колпь, площадка отдыха «Купалка» - надречный парк «Землянина».
Сообщается, что в адрес хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих водные объекты в рекреационных целях и не получивших санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон рекреации санитарным требованиям, Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области выдано 12 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений