Во Владимирской области из сорока заявленных мест купаться можно лишь в десяти. В пресс-службе...

Во Владимирской области из сорока заявленных мест купаться можно лишь в десяти.В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Владимирской области информируют, что из 40 заявленных водоёмов разрешили купаться всего на 10:Ковровский район:- озеро Старка;- озеро Мелеховское.Муромский район:- набережная в районе левого берега Оки 250-300 метров вверх по течению реки;- правый берег озера села Ковардицы.Меленковский район:- прибрежная зона на левом берегу Оки в 100 метрах от села Ляхи;- левый берег водохранилища гидротехнического сооружения села Денятино;- в 300 м от деревни Кононово в районе северо-запада Кононовского водохранилища;- Меленки, левый берег реки Унжа, между ул. 40 лет Октября и ул. Каманина.- левый берег реки Ушна в 200 метрах от ул. Олимпийская с. Бутылицы;Селивановский район:- Красная Горбатка - река Колпь, площадка отдыха «Купалка» - надречный парк «Землянина».Сообщается, что в адрес хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих водные объекты в рекреационных целях и не получивших санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии зон рекреации санитарным требованиям, Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области выдано 12 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений