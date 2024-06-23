За незаконный вылов рыбы перед судом предстанет житель Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, в апреле 2024 года обвиняемый ловил рыбу в Клязьме в Гороховецком районе. Ради крупного улова он использовал запрещённые законодательством сети, длина которых составила 170 метров.Мужчину задержали на месте. Фигурант признал свою вину и добровольно выплатил компенсацию в размере семи тысяч рублей. Материалы по делу признаны достаточными для обвинительного заключения и направлены в суд.