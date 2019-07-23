Премьер-министр России на совещании с вице-премьерами поручил проверить все лагеря, аналогичные палаточному лагерю в Хабаровском крае. Дмитрий Медведев заявил, что нужно понять, сколько вообще таких лагерей, где живут в палатках, используя обогревательные элементы.

Премьер-министр России на совещании с вице-премьерами поручил проверить все лагеря, аналогичные палаточному лагерю в Хабаровском крае, где накануне случился пожар.Трагедия унесла жизни четверых детей. По предварительным данным, как сообщалось ранее, причиной пожара мог стать обогреватель.Дмитрий Медведев заявил, что нужно понять, сколько вообще таких лагерей, где живут в палатках, используя обогревательные элементы."Это в целом абсолютно недопустимо", — сказал премьер, отметив, что в лагере под Хабаровском были грубо нарушены правила безопасности. При этом Дмитрий Медведев жестко отчитал Сергея Фургала: "Губернатор Хабаровского края сказал, что никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? А чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, плохо исполняют свои обязанности. А если знали – почему разрешили?"Медведев отметил, что сейчас расследованием занимается СК. Он также поручил определить лиц, давших разрешение на такое место отдыха, передает "Интерфакс"."Привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования?" – перечислил вопросы Дмитрий Медведев.Он также поручил оказать всю возможную помощь пострадавшим. "Этим занимается Минздрав и МЧС", — добавил глава российского правительства.Во время пожара одна девочка умерла сразу, а днем 23 июля стало известно, что скончались две девочки и мальчик, находившиеся в реанимации с сильнейшими ожогами.Директор лагеря "Холдоми" и глава компании, которой он принадлежит, задержаны.