Расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера стало настоящей сенсацией. Россияне как с цепи сорвались: начали заваливать разлучницу Леди Гагу гневными комментариями. Свое мнение на этот счет решила высказать Алена Водонаева.

Расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера стало настоящей сенсацией. Россияне как с цепи сорвались: начали заваливать разлучницу Леди Гагу гневными комментариями. Свое мнение на этот счет решила высказать Алена Водонаева.Ведущая объяснила причины, по которым соотечественники модели начали активную травлю певицы. По ее мнению, существует три основных пункта."Во-первых, пока в прокате шел фильм "Звезда родилась", где Гага с Купером играют по уши влюбленных друг в друга музыкантов, они делали все, чтобы подогреть слухи о своем романе. Во-вторых, поклонникам совсем не сложно представить Купера и королеву эпатажа в порыве страсти. Ведь в фильме они отлично сыграли любовь, за что получили номинации на "Оскар". Ну и в-третьих, невозможно представить, что мужчина в здравом уме может уйти от Ирины Шейк", – высказалась Алена.Водонаева также отмечает, что это могла бы быть ужасная история об агрессивности русских, которые привыкли травить отечественных звезд, а теперь добрались до зарубежных артистов. Но, она считает, что россияне продемонстрировали великолепное чувство юмора."Травля Леди Гага быстро сошла на нет, потому что наши с вами соотечественники стали публиковать в блоге певицы объявления, рецепты блюд и шутки", – пояснила теледива.Шутки шутками, но во всем этом светская львица выделила одну очень важную проблему – кибербуллинг. Стоит отметить, что Россия занимает лидирующую позицию в этом вопросе. С травлей в интернете сталкиваются не только взрослые, но и дети, чья психика может серьезно пострадать."Политики о себе позаботились и ввели наказание за оскорбление власти в Сети, вот только до травли обычных людей им никакого дела нет. Хоть бы на социальную рекламу потратились!", – возмутилась Алена.