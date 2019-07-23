Атакующий полузащитник французского Лиона Набиль Фекир продолжит карьеру в чемпионате Испании, 26-летний футболист подписал соглашение с Бетисом, рассчитанное на четыре года – до июня 2023 года.

Атакующий полузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир продолжит карьеру в чемпионате Испании, 26-летний футболист подписал соглашение с "Бетисом", рассчитанное на четыре года – до июня 2023 года.Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетно портала transfermarkt.de, "львы" выручили на продаже футболиста 19,75 миллионов евро, при этом стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.В прошлом году французом с алжирскими корнями интересовались "Арсенал", "Челси" и "Бавария", а "Ливерпуль" даже согласовал переход с "Лионом", но трансфер сорвался в последний момент.