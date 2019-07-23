Певец разместил в Stories своего Instagram-аккаунта компрометирующее видео. В нем Дима Билан показал себя в момент крайнего раздражения.

Певец разместил в Stories своегоInstagram-аккаунтакомпрометирующее видео. В нем Дима Билан показал себя в момент крайнегораздражения.Артист показал поклонникам, как распаковывает покупкидля дома. На видео исполнитель долго занимается рутинной бытовой работой. Вкакой-то момент у Димы Билана явно сдают нервы.Устав, певец психует и грязно ругается: "Все, *** я(замучался. – Прим. ред.)". Кроме того, он снабдил ролик подписью: "Сил большенет".Отметим, что ДимаБилан не дает поклонникам скучать. Так, в Сети активно обсуждают его недавновышедший клип на песню "Про белые розы". Новое творение певца собрал массуположительных отзывов, однако есть и те, кто считает, что видео не удалось.Как писали "Дни.ру", в Сети после выхода клипа дажезаговорили о новом большом культурном явлении. Telegram-канал "Русскийшаффл" заметил, что у современных музыкантов появилась новая мода – натолерантность. "За последнюю неделю вышло четыре совершенно одинаковыхклипа – Димы Билана ("Про белые розы"), Крем Соды ("Никакихбольше вечеринок"), Егора Крида ("Сердцеедка") и АртураПирожкова ("Алкоголичка")", – писали авторы канала.Напомним, что последние несколько месяцев оказались для непростыми. Артист сломал ногу – ему пришлось перенестиоперацию и курс реабилитации. Певец уже пошел на поправку и, судя по всему, прекрасносебя чувствует.