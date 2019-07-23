Певец разместил в Stories своего
Instagram-аккаунта
компрометирующее видео. В нем Дима Билан показал себя в момент крайнего
раздражения.
Певец разместил в Stories своего
Instagram-аккаунта
компрометирующее видео. В нем Дима Билан показал себя в момент крайнего
раздражения.
Артист показал поклонникам, как распаковывает покупки
для дома. На видео исполнитель долго занимается рутинной бытовой работой. В
какой-то момент у Димы Билана явно сдают нервы.
Устав, певец психует и грязно ругается: "Все, *** я
(замучался. – Прим. ред.)". Кроме того, он снабдил ролик подписью: "Сил больше
нет".
Отметим, что Дима
Билан не дает поклонникам скучать. Так, в Сети активно обсуждают его недавно
вышедший клип на песню "Про белые розы". Новое творение певца собрал массу
положительных отзывов, однако есть и те, кто считает, что видео не удалось.
Как писали "Дни.ру", в Сети после выхода клипа даже
заговорили о новом большом культурном явлении. Telegram-канал "Русский
шаффл" заметил, что у современных музыкантов появилась новая мода – на
толерантность. "За последнюю неделю вышло четыре совершенно одинаковых
клипа – Димы Билана ("Про белые розы"), Крем Соды ("Никаких
больше вечеринок"), Егора Крида ("Сердцеедка") и Артура
Пирожкова ("Алкоголичка")", – писали авторы канала.
Напомним, что последние несколько месяцев оказались для непростыми. Артист сломал ногу – ему пришлось перенести
операцию и курс реабилитации. Певец уже пошел на поправку и, судя по всему, прекрасно
себя чувствует.