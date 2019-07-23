Дорожные службы на скоростной трассе М4 Дон так и не решили полностью вопрос заторов в летний период. Конфликт водителей, объезжающих по обочине одну из таких пробок, с другими участниками движения привел к рукопашной, а затем и к использованию биты и пистолета.

Дорожные службы на скоростной трассе М4 "Дон" так и не решили полностью вопрос заторов в летний период. К примеру, в настоящее время на дороге от Воронежа до Ростова-на-Дону, по информации службы "Яндекс.Пробки", затруднено движение неподалеку от населенных пунктов Лосево, Александровка, Верхний Мамон и Каменск-Шахтинский.Некоторые водители объезжают пробки по обочине, провоцируя других участников движения на конфликты, один из которых попал на видео, опубликованное пабликом "Это Ростов, детка!"Противостояние "обочечников" и перегородивших им проезд водителей грузовиков вылилось в рукопашную. В пылу битвы один из участников потасовки вооружился битой, другой схватил травматический пистолет и размахивал им во все стороны.Впрочем, довольно скоро мужчины угомонились, сели в свои машины и продолжили свой путь под палящим солнцем. По предварительным данным, в потасовке никто не пострадал. Информация об обращениях в правоохранительные органы отсутствует.