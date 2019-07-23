Экс-чемпион мира россиянин Федор Чудинов в рамках празднования Международного дня бокса на Красной площади в Москве провел поединок с аргентинцем Эсекьелем Освальдо Мадерной. Защита титула континентального чемпиона WBA в весовой категории до 76,2 кг прошла для россиянина успешно.

Экс-чемпион мира россиянин Федор Чудинов в рамках празднования Международного дня бокса на Красной площади в Москве провел поединок с аргентинцем Эсекьелем Освальдо Мадерной. Защита титула континентального чемпиона WBA в весовой категории до 76,2 кг прошла для россиянина успешно.Для выявления победителя боксерам не пришлось биться все 12 раундов. Бой был остановлен досрочно. Чудинов в 10-м раунде отправил Мадерну в технический нокаут.В активе 31-летнего россиянина 21 победа и два поражения. В настоящий момент Чудинов занимает третье место в рейтинге WBA.