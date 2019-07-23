Российский пловец Мартин Малютин стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу. Он проплыл дистанцию 200 метров вольным стилем с третьим результатом дня – 1 минута 45,63 секунды.

Российский пловец Мартин Малютин стал обладателем бронзовой медали чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу. Он проплыл дистанцию 200 метров вольным стилем с третьим результатом дня – 1 минута 45,63 секунды​​​.Победу одержал Сунь Ян из Китая (1 минута 44,93 секунды). Серебряную медаль завоевал японец Кацухиро Мацумото (1 минута 45,22 секунды).Помимо Малютина бронзу получил представитель Великобритании Данкан Скотт, показавший одинаковый результат с российским пловцом. Показавший лучшее время в финале литовец Данас Рапшис был дисквалифицирован за фальстарт.