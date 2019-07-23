Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет себя вежливо и заискивающе перед представителя Запада, но позволяет себе грубый тон в отношении российского лидера Владимира Путина, недоумевают эксперты. И это при том, отмечают они, что Москва продолжает субсидировать белорусскую экономику и всячески поддерживать братскую республику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет себя вежливо и заискивающе перед представителя Запада, но позволяет себе грубый тон в отношении российского лидера Владимира Путина, недоумевают эксперты. И это при том, отмечают они, что Москва продолжает субсидировать белорусскую экономику и всячески поддерживать братскую республику.На вчерашней встрече с главой представительства Евросоюза Андреа Викторин Лукашенко, несмотря на его крутой нрав, был предельно вежлив. "Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Беларусь к этому готова", – заявил президент."Вы когда-либо видели, чтобы Лукашенко так почтительно и без лишнего словоблудия общался с представителями России?" – задаются вопросом авторы посвященного белорусской тематике Telegram-канала "Бульба престолов". Они напомнили о декабрьской перепалке Лукашенко с Путиным в Санкт-Петербурге, когда белорусский лидер в грубом тоне перебивал российского коллегу, требуя финансовых "плюшек" от Москвы."Собственно, как я и предсказывал, приглашение Лукашенко на Валаам стало ошибкой. Если это было нужно Путину для решения, ему следовало ехать на Валаам одному", – пишет "Бульба престолов".С представителями Евросоюза всегда обходителен, но что сделал Брюссель, чтобы заслужить такое отношение, недоумевают авторы. В отличие от России, европейцы никогда не давали денег за обещания, но при этом активно настаивали на создании собственных политических и медийных систем в Белоруссии, а также вводили санкции против лояльных ему людей.Заявление о сближении с ЕС Лукашенко сделал спустя несколько дней посл переговоров с Путиным на Валааме и в Санкт-Петербурге. Обсуждалось дальнейшее развитие интеграции и Союзного государства.Видимо, прорыва в переговорах достигнуть не удалось. предложил к декабрю текущего года подготовить очередные документы с громкими названиями, но не наполненные никаким практическим содержанием. По мнению экспертов, Батька сознательно затягивает процесс интеграции.