Анфиса Чехова захотела усыновить молодого мужчину, однако
спустя время передумала. Он оказался слишком непонятливым.
Анфиса Чехова захотела усыновить молодого мужчину, однако
спустя время передумала. Он оказался слишком непонятливым.
В Stories своего Instagram звезда поделилась скриншотами переписки
с настойчивым поклонником. В ней 23-летний Антон предлагает Анфисе Чеховой отношения.
Мужчина рассказывает о своих увлечениях и пристрастиях,
называет рос, вес и размер одежды. После потенциальный жених отмечает, что ищет
воспитанную, образованную девушку с красивым личиком и фигурой, а также обещает
серьезные отношения.
Анфису Чехову наглость поклонника не смутила. Звезда,
которой, к слову, исполнился 41 год, предложила альтернативный вариант
отношений.
"Антоша, я могу тебя только усыновить", – усмехнулась теледива
в ответ.
Мужчина, судя по всему, намека не понял. Антон принялся рассказывать,
как нуждается в отношениях. Также молодой мужчина живо интересовался размером
груди теледивы. "Усыновление отпадает", – написала на скриншоте беседы .
Поклонников теледивы опубликованный диалог знатно позабавил.
Кто-то из подписчиков даже отметил, что Антон, похоже, на грудном вскармливании,
поэтому так интересуется размером бюста .