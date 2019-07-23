Японские Воздушные силы самообороны поднимали в воздух свои истребители в связи с инцидентом между военными самолетами России и Южной Кореи в районе спорных островов Такэсима в Японском море. Об этом рассказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Японии Есихидэ Суга.

Японские Воздушные силы самообороны поднимали в воздух свои истребители в связи с инцидентом между военными самолетами России и Южной Кореи в районе спорных островов Такэсима в Японском море. Об этом рассказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Японии Есихидэ Суга. По словам представителя японского правительства, его страна "отреагировала на эти действия", передает ТАСС.В связи с инцидентом над островами Такэсима – территорией, которую Япония считает своей, — в Токио заявили протест по дипломатическим каналам России и Южной Корее. "Подобные действия неприемлемы на нашей территории", — цитирует текст документа японское агентство Kyodo.Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее заявил о якобы имевшем место двукратном нарушении южнокорейского воздушного пространства над Японским морем российским самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в районе спорных островов, которые корейцы называют Токто.Сообщалось, что были подняты по тревоге истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после предупреждений по радио и сделали 360 предупредительных выстрелов из пушки. Также корейцы утверждают, что применили тепловые ловушки. По информации южнокорейских военных, российский самолет сначала находился в воздушном пространстве этой страны около трех минут, потом — около четырех.По данным Южной Кореи, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания южнокорейских ПВО, затем покинули ее и снова вернулись вместе с двумя российскими стратегическими ракетоносцы Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут, передает РИА Новости.Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в связи с предполагаемым нарушением российским самолетом воздушного пространства Республики Корея выразила России протест. По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, он был направлен руководителем управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Еном секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву.В Минобороны России ранее заявили, что 23 июля к двум стратегическим бомбардировщикам Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ, выполнявшим плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря, приблизились два южнокорейских истребителя F-16. Последние совершали непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности.