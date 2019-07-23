Трое пострадавших в результате пожара в палаточном городе на территории туркомплекса Холдоми находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Сейчас базу отдыха закрыли, оставшихся там детей родители забирают домой. Для экстренной психологической помощи открыли горячую линию.

Трое пострадавших в результате пожара в палаточном городе на территории туркомплекса "Холдоми" находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Сейчас базу отдыха закрыли, оставшихся там детей родители забирают домой. Для экстренной психологической помощи открыли горячую линию.Власти Хабаровского края не подтвердили гибель второго ребёнка, пострадавшего при пожаре в палаточном лагере, как об этом сообщалось ранее. Но состояние детей крайне тяжелое; их не смогли перевезти в больницы Хабаровска из поселка Солнечный.Ранее за детьми из Хабаровска вылетел вертолет с двумя бригадами медиков на борту.Сейчас работа туркомплекса "Холдоми", на территории которого находились палатки, приостановлена. Родители забирают детей домой.Вчера вечером там произошел крупный пожар: сгорел палаточный городок. В результате погибла 11-летняя девочка. Еще трое детей находятся в тяжелом состоянии в больнице. Все они из Комсомольска-на-Амуре. Власти города назначили денежные компенсации семьям пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает телеканал "Россия 24".