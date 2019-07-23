Виталина Цымбалюк-Романовская отдыхает в Сочи, причем в полном одиночестве. Пианистка объяснила фанатам, почему рядом с ней не оказалось ее любовника, певца Прохора Шаляпина.

Виталина Цымбалюк-Романовская отдыхает в Сочи, причем в полном одиночестве. Пианистка объяснила фанатам, почему рядом с ней не оказалось ее любовника, певца Прохора Шаляпина.С начала июля Виталина Цымбалюк-Романовская наслаждается дивными видами Сочи, его ласковым морем и жарким солнцем. Пианистка с завидной регулярностью выкладывает отпускные фотографии в своем Instagram, причем везде на них позирует в гордом одиночестве.Еще недавно артистка буквально ни на миг не разлучалась со своим возлюбленным, певцом Прохором Шаляпиным. Исполнитель народных песен сопровождал ее словно тень, куда бы та ни направлялась. Многочисленные поклонники всерьез обеспокоились. В комментариях к фотографиям Цымбалюк-Романовской хоть раз да и проскакивал вопрос, почему рядом с ней нет избранника.Виталина назвала причину расставания с . Она оказалась проста до банальности. "Прохор поехал в Москву. Смотрите Погоду на НТВ по выходным 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объяснила Цымбалюк-Романовская под снимком, сделанным на даче Иосифа Сталина.Впрочем, пианистка не только посещает экскурсии, но и с удовольствием купается. Виталина опубликовала фотографию, на которой запечатлена в красном купальнике, стоя на коленях в море. Поклонники рассыпались в комплиментах и спросили, в чем секрет ее стройности.не стала скрывать, как ей удается поддерживать такую форму. "Я почти не ем сладкое и вообще мало ем))) Так получается)" – призналась пианистка.